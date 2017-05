Dit meisje (11) was het beu dat haar leerkracht de hele klas strafte en schreef een geweldige repliek

Wat kan je leerkracht beter doen? Dat was de vraag waarop Ava duidelijk en gevat reageerde. “Gebruik geen collectieve straffen meer, want het is niet eerlijk om zo veel mensen die niets gedaan hebben te straffen.” Haar beste argument hield ze voor op het einde: “Plus, het is een oorlogsmisdaad volgens de conventie van Genève uit 1949.”

Een historische waarheid, die het meisje handig vanuit een oorlogscontext naar de schoolbanken probeerde te brengen. Een straf staaltje geschiedkundige kennis van het 11-jarige meisje. En dat zorgde voor heel wat hilariteit op haar sociale media.

Haar papa postte immers het bericht van zijn dochter op Twitter. “Ik ben niet zeker of ik haar nu huisarrest moet geven of een ijsje voor haar zou kopen?” schreef hij erbij. Heel wat sociale media gebruikers stemmen voor het tweede. “De leerkracht vroeg om feedback, die heeft hij gekregen. Nu moet hij niet lastig doen omdat ze eerlijk en dan ook nog eens heel slim was”, klinkt het. De post al meer dan 500.000 keer geliket en 160.000 keer gedeeld. En dat leverde Ava een lekker ijsje op.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv