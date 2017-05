Onmogelijk om uit deze krappe parkeerplek te rijden? Handige bestuurder bewijst met verve het tegendeel

Amper een paar centimeter. Veel meer had de Britse leerkracht Lee Fulham uit Eastbourne vorige week niet nodig om zijn wagen uit een krappe parkeerplek te rijden. Een straffe video van zijn rijkunsten laat zien hoe hij na maar liefst zestien keer draaien en keren zonder ongelukken uit zijn benarde situatie geraakt.

De 28-jarige Fulham had eerder die dag al een lastig manoeuvre voor de boeg. Omdat de leerkracht niet te laat wilde aankomen op school, moest hij noodgedwongen zijn Ford Fiesta in een bijzonder krappe ruimte parkeren. Na schooltijd bleken alle wagens nog steeds op dezelfde plaats te staan en moest Fulham zich dus opmaken voor een al even zware uitdaging: zijn wagen uit de parkeerplek krijgen zonder schade te berokkenen.

Mede dankzij zijn straffe rijkunsten bleek zijn taak toch vlotter te gaan dan je zou denken. Terwijl zijn vriend Keiron Pierce in al zijn verbazing het tafereel opnam, moest de bestuurder in totaal zestien keer draaien en keren om zijn voertuig eruit te krijgen. “Dit is de krapste parkeerplek waar ik ooit uit ben geraakt”, vertelde hij achteraf. “Ik had Keiron gevraagd om de beelden op te nemen, zodat ik nadien ook bewijsmateriaal had.”

Volgens de getalenteerde leerkracht hoef je op zich geen briljante bestuurder te zijn om zijn rijkunsten na te bootsen. “Het enige wat je écht nodig hebt, is doorzettingsvermogen”, stelt Fulham. Zijn vriend zal zich weliswaar niet snel wagen aan een vergelijkbaar manoeuvre. “Ik zou gewoon op zoek gaan naar een andere parkeerplaats”, verklaarde Pierce.