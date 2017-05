Leider Baloise Belgium Tour valt na vier dagen uit de lucht: “Gouden Kilometer? Nooit van gehoord”

De 21-jarige Fransman Rémi Cavagna is de nieuwe leider in de Baloise Belgium Tour. Al mag dat een klein wonder heten, want de hellingen kende hij naar eigen zeggen niet en van een Gouden Kilometer had hij zelfs nog nooit gehoord.

De Baloise Belgium Tour startte in 2015 met het concept van de ‘Gouden Kilometer’. Op zo’n twintig kilometer van de streep zijn er drie tussensprints op één kilometer, waarbij telkens drie bonificatieseconden naar de winnaar, twee naar de tweede en één naar de derde gaan. Zo kan één renner op een kilometer tijd aan maar liefst negen bonificatieseconden raken.

Leider Cavagna pakte maar één seconde in die Gouden Kilometer. “Die Gouden Kilometer, dat kende ik helemaal niet”, zei hij bij Sporza. “Pas op vijfhonderd meter van de start zei iemand in mijn oortje dat ik moest aanzetten. Goed dat ik toch nog een seconde heb kunnen pakken.” Die ene seconde bleek inderdaad vitaal voor de Fransman, anders had hij zijn leiderstrui moeten delen met onze landgenoot Jens Keukeleire.

Cavagna verraste verder nog door te zeggen dat hij de hellingen in het slot helemaal niet kende. “Ik wist niet dat die laatste helling zo zwaar zou zijn”, verklaarde hij waarom de latere winnaar Lammertink hem kon verrassen. “Ik had me net even laten uitzakken toen zijn aanval kwam.”