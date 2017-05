Man verdacht van doodslag op partner in Zeebrugge

Brugge - Een man is zaterdag aangehouden op verdenking van doodslag op zijn partner. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge. De feiten vonden vrijdagavond plaats in Zeebrugge.

D.J., geboren in 1985, wordt ervan verdacht zijn partner J.I., geboren in 1984, te hebben gedood vrijdagavond in hun woonst in Zeebrugge. Het parket, labo en wetsgeneesheer zijn ter plaatse gegaan om onderzoek te voeren naar de omstandigheden.

D.J. is zaterdagmiddag voor de onderzoeksrechter verschenen en die heeft zijn aanhouding bevestigd. Het parket blijft karig met commentaar omdat het onderzoek nog loopt. Er kon niet meegegeven worden of de man de feiten bevestigt of ontkent.