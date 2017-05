AA Gent-fans proberen Kums met charmeoffensief uit handen van Anderlecht te houden

De fans van AA Gent pakken op Twitter uit met een charmeoffensief om hun voormalige kapitein Sven Kums terug naar de Ghelamco Arena te lokken. #Svencomehome, klinkt het sinds kort vanop Twitteraccounts van de fans van AA Gent.

Dat Kums (29) heeft gepraat met Anderlecht én Gent is geweten. Er ligt voor hem een stevig contract klaar in de hoofdstad, maar Gent zou bereid zijn financieel evenveel te bieden. Bij Anderlecht gaat men er echter van uit dat Kums sowieso voor hen zou kiezen omwille van de Champions League.

Maar toen we De Witte gisteren aan de lijn kregen, bleef hij strijdvaardig. “Zolang er geen handtekening gezet is bij Anderlecht geven wij de strijd niet op”, aldus de Gent-voorzitter. “En dat is nog niet het geval. Wij hebben onze eigen argumenten. Zondag speelt Udinese tegen Inter zijn laatste wedstrijd. Ik zou het jammer vinden als Kums naar Anderlecht zou gaan. We gaan er alles aan doen om hem te overtuigen.”

Aan dat laatste proberen de Gentse fans dus ook volop hun steentje bij te dragen. “Je weet wat je aan de fans hebt, aan de ploeg en zelfs aan de trainer. We verwachten je thuis”, klinkt het.

Je weet wat je aan de fans hebt, aan de ploeg en zelfs aan de trainer. We verwachten je thuis @SvenKums #svencomehome #charmeoffensief pic.twitter.com/MZJNB2i3z6 — Jelle Bastiaansen (@JBastiaansenx) 27 mei 2017

De keuze is simpel @SvenKums: één van de zovelen bij Anderlecht of een absolute clublegende bij @KAAGent #Svencomehome — Tim Van Zandweghe (@Tim_VZW) 27 mei 2017

We love you @SvenKums we want you back in our team @KAAGent #svencomehome — vera van de velde (@veertje1465) 27 mei 2017

@SvenKums die UCL kan je een seizoen later ook spelen. In het blauw/wit en met een 2e titel op zak. #svencomehome #4everourcaptain — Roald (@vdkerckhovero) 27 mei 2017