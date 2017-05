Het was zaterdag over de (rood aangelopen) koppen lopen op de Thuisdag 2017 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Zo’n 4.000 fans van de populaire Eén-soap waren weer massaal komen opdagen om hun favoriete acteurs te ontmoeten. “Geweldig dat het zo’n prachtig weer is”, zegden de acteurs die met de glimlach de zoveelste selfie ondergingen. “Maar een beetje minder had ook gemogen.”