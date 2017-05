Kums: “Ik wil het liefst naar Anderlecht”

Ex-Gouden Schoen Sven Kums wil terugkeren naar België om voor Anderlecht te gaan spelen. Hij heeft ook een bod van AA Gent op zak, maar zijn voorkeur gaat uit naar de Brusselaars. “Een sportieve keuze”, legt hij uit bij Het Laatste Nieuws.

Nu Youri Tielemans (20) de deur bij Anderlecht achter zich dicht trok, werkt paars-wit naarstig aan zijn ­opvolging. Plan A is Sven Kums (29). De voormalige Gouden Schoen en ex-speler van AA Gent bezocht eerder deze week al het oefencomplex in Neerpede.

AA Gent zag zijn kans echter schoon en hoopte Kums terug te lokken naar het eigen nest, terwijl de fans uitpakten met een charmeoffensief op Twitter. “Dat charmeert me”, aldus Kums, die zich zijn geweldige periode bij AA Gent, met de eerste titel in de clubgeschiedenis, maar al te goed herinnert. “Het is een moeilijke en emotionele keuze, maar Anderlecht geniet toch mijn voorkeur.”

Champions League én eindelijk in eerste ploeg raken bij Anderlecht

Volgens Kums gaat het niet om het geld, wel om dat ticket voor de Champions League. “Anderlecht en AA Gent bieden me ongeveer hetzelfde loon aan. Dat zorgt dus niet voor de doorslag. Anderlecht is gewoon een sportieve keuze. Ik kan er volgend seizoen weer Champions League spelen.”

Daarnaast ziet Kums ook een uitgelezen kans op een terugkeer door de grote poort bij de club waar hij indertijd nooit in de eerste ploeg geraakt was. “Ik kan terug naar de club waar ik ben opgegroeid. Toen ik in de jeugd van Anderlecht speelde, droomde ik er al van om in de eerste ploeg te staan.”