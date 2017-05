Knullige ambulanciers laten zwangere tiener van brancard vallen, maar daarmee is ellende nog niet afgelopen

De baby van een zestienjarig meisje uit Peru is niet zonder slag of stoot op de wereld gezet. De moeder moest eerst enkele pijnlijke momenten doorstaan nadat ambulanciers wel heel knullig omgingen met hun brancard. De jongedame maakte bij haar aankomst in het ziekenhuis van Huancayo niet één maar twee keer een duik naar beneden.

Op de videobeelden van het incident valt niet af te leiden of ze dringend medische hulp nodig had. Een van de ambulanciers verloor plotseling zijn grip op de brancard, waardoor het meisje onherroepelijk naar beneden viel. Daarmee was alle miserie weliswaar nog niet afgelopen. Net wanneer ze haar opnieuw op het draagbed hadden gelegd, stortte die om onduidelijke reden ineen. De consternatie bij de geschokte omstanders werd met de seconde groter.

Gelukkig had het geknoei van het personeel geen zware gevolgen voor de geboorte van de baby. De jonge moeder kon succesvol bevallen door middel van een keizersnede. Ze ligt momenteel op intensieve zorgen.

Volgens lokale media was er niettemin meer aan de hand dan enkel wat geknoei met de brancard. Zo zou de medische staf veertig minuten lang geweigerd hebben om de tiener te helpen bij haar bevalling. Manuel Adrian Acosta, de directeur van het ziekenhuis, ontkent die beschuldigingen en zegt dat alle procedures correct werden gevolgd.