Bestelwagen rijdt in op autobus op E34 in Assenede: één persoon overleden

Assenede - Bij een kop-staartaanrijding op de E34 in Bassevelde, is één persoon om het leven gekomen. De rijbaan is er momenteel versperd richting Antwerpen.

Op de E34, ter hoogte van het kruispunt van Bassevelde en Oost-Eeklo, is zaterdagavond iets voor 22 uur een witte bestelwagen ingereden op een autobus met Nederlandse nummerplaat. De chauffeur van de bestelwagen, een dertiger, had wellicht te laat gezien dat de bus aan het afremmen was voor de verkeerslichten.

Op de bus vielen er zes lichtgewonden. Vier daarvan zijn afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo, twee anderen zijn naar het Sint-Lucasziekenhuis in Gent gebracht.

De bus vervoerde een veertigtal leden van een muziekvereniging uit Nederland. Zij waren op de terugweg van Blankenberge.

Het kruispunt is momenteel afgesloten, het verkeer naar Antwerpen wordt omgeleid via een parallelweg. De brandweer maakt momenteel de pechstrook vrij.

#E34 Ongeval in Assenede richting Antwerpen. De rijbaan is er versperd, omleiding via het kruispunt met de Vaartstraat (Kaprijke). — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) May 27, 2017