Politie geeft nieuwe beelden vrij van terrorist Manchester enkele uren voor aanslag

De Britse politie heeft zaterdagavond twee foto’s verspreid van de dader van de aanslag van Manchester van maandag. Ze vraagt aan mensen die informatie hebben over zijn activiteiten de dagen voor de aanslag, om zich te melden.

Op de beelden is Abedi te zien met een bril, een zwarte bodywarmer en een bruine baseballpet. De beelden zijn afkomstig van bewakingscamera’s, en werden genomen op de avond van de aanslag na het concert van Ariana Grande, waarbij 22 doden en talrijke gewonden vielen.

“Het onderzoek gaat goed vooruit en we weten dat een van de laatste plaatsen waar Abedi naartoe ging, een appartement was in de stad. Van daar vertrok hij naar de Manchester Arena”, aldus de politie. “De flat is erg relevant als een locatie waar vermoedelijk de laatste bijeenkomst plaatsvond rond het springtuig.”

De politie vraagt aan het publiek om informatie te verschaffen over de activiteiten van Abedi na 18 mei, toen hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk na een reis naar Libië.

Verschillende invalshoeken

De Greater Manchester Police laat ook nog weten dat ze veertien locaties aan het doorzoeken is, en dat er al dertien mensen werden opgepakt vanwege mogelijke terroristische misdrijven. Ze meldt ook dat de antiterreurdiensten binnen de twee uur na de aanslag de identiteit van de dader hadden achterhaald.

“In de afgelopen vijf dagen hebben we belangrijke informatie verzameld over Abedi, zijn bondgenoten, zijn financiën, de plaatsen waar hij is geweest, hoe het springtuig was gebouwd en het bredere complot”, aldus de politie nog. “Als resultaat van de arrestaties en huiszoekingen die hebben plaatsgevonden, hebben we nu verschillende invalshoeken voor het onderzoek.”

Eerder op de dag verlaagde premier Theresa May het terreurniveau in het land opnieuw, van “kritiek” naar “ernstig”.

