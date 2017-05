Elke week vertrekt in ons land een vliegtuig met illegale criminelen

In het eerste trimester van 2017 zijn al 487 criminele illegalen ons land uitgezet met een speciale vlucht. Bijna wekelijks vertrekt er een vliegtuig richting thuisland. “We zitten op koers”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Onder stoelen of banken heeft Theo Francken (N-VA) het nooit gestoken: een efficiënter terugkeerbeleid is een van zijn absolute stokpaardjes. Sinds zijn aantreden in 2014 als staatssecretaris volgden internationale akkoorden over vrijwillige en gedwongen terugkeer met Nigeria, Somalië, Kazachstan, Togo, Kameroen, Irak en Marokko. Gesprekken met Tunesië, Senegal en vooral Algerije slepen dan weer aan. Dat hij mensen met een crimineel verleden een verblijfsvergunning weigert toe te kennen, vertaalt zich almaar meer in de cijfers. Francken zet dan ook massaal in op “speciale terugkeervluchten”, ook al is de kostprijs navenant. Zo werd vorig jaar ruim 600.000 euro gespendeerd om illegale criminelen terug te vliegen. Europa betaalt echter veruit het grootste stuk van de rekening omdat ons land ook de buurlanden mee in het bad trekt.

Vijftien vliegtuigen

Uit cijfers die Het Nieuwsblad kon inkijken, blijkt dat er in de eerste vier maanden van dit jaar vanuit ons land al vijftien speciale vluchten zijn vertrokken. Het gaat om twee vluchten in januari (naar Georgië en Armenië én Pakistan); drie in februari (Servië, Albanië en Nigeria); vijf in maart (Kosovo, Servië, Albanië, Ghana én Nigeria en Pakistan) en opnieuw vijf in april (Albanië, Nigeria, Guinee én Congo, Pakistan en nogmaals Albanië). Vijftien vluchten, oftewel nagenoeg één per week.

Goed voor 487 illegale criminelen die een Belgische gevangenis inruilen voor hun thuisland. Een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Omgerekend zijn dat vier gedetineerden per dag. “Het gaat allemaal om gedetineerden die zodra ze hun straf hebben uitgezeten rechtstreeks gerepatrieerd worden of in eerste instantie overgebracht worden naar een centrum voor illegalen. Het gaat zowel om kort- als langgestraften”, verduidelijkt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

Marokkanen, Roemenen, Albanezen

Francken liet gisteren weten daarmee “op koers” te zitten voor een recordjaar. Een lichte stijging nog ten opzichte van de voorbije jaren. Ter vergelijking: in de laatste jaren van zijn voorgangster Maggie De Block (Open VLD) schommelde het jaarcijfer rond de zeshonderd.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zorgde ervoor dat dossiers over terugkeerders nu veel vroeger opgestart kunnen worden, tot zes maanden voor het einde van hun straf. Ook dat verklaart deels de stijging in cijfers. Op beide kabinetten is te horen dat de samenwerking “optimaal” verloopt.

De afgelopen maanden werd er naar tien verschillende landen gevlogen. Bedoeling is, klonk het gisteren, om nog meer landen aan te doen. In absolute aantallen maken Marokkanen (16,2 procent), Roemenen (15,4 procent) en Albanezen (10 procent) het vaakst de dienst uit. Meestal gaat het om feiten van diefstal of drugs.