Het is puffen dit weekend. En dan moet het heetste nog komen

Met 31,1 graden in Ukkel hebben we zaterdag de warmste dag van het jaar gekregen. En het is nog niet gedaan, want de absolute piek van de hitte komt waarschijnlijk maandag. Aan zee vergalden wolken en wind een klein beetje de zonnepret: in twee uur tijd werd het acht graden kouder op het strand.

Nee, de allerwarmste 27 mei is het (net) niet geworden: met 31,1 graden in Ukkel deden we net iets “slechter” dan in 2005, toen het 31,7 graden heet was. Maar toch was het puffen gisteren: alle buitenzwembaden, zwemvijvers en recreatieparken zaten bomvol met mensen die op zoek waren wat verkoeling.

Foto: Foto Kurt

Tropische hitte dus, maar een officiële hittegolf krijgen we zeker niet, zegt KMI-weerman David Dehenauw. Daarvoor heb je vijf dagen van minstens 25 graden nodig, waaronder drie van minstens 30 graden. “Donderdag is het onder de 25 graden gebleven in Ukkel en komende dinsdag wordt het ook geen 25 graden, waardoor die kans weg is”, zegt hij. “Een hittegolf in mei, dat hebben we overigens nog maar twee keer gehad in België. Maar we zitten wel degelijk in een hitteperiode, dus het is goed dat de overheid maatregelen neemt en de mensen waarschuwt.”

Kinderen en ouderen

De waarschuwingsfase van het hitteplan is van kracht. Dat betekent dat het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een waarschuwingsmail met herinneringen en tips uitstuurt naar onder meer alle gemeentes, huisartsen en woon-zorgcentra.

Foto: Foto Kurt

“We raden iedereen aan om voldoende te drinken, zichzelf en het huis koel te houden, kinderen en ouderen extra in het oog te houden en inspanningen te mijden op het warmste moment van de dag”, zegt Joris Moonens van het Agentschap.

Aan de kust was het de hele dag over de koppen lopen: de NMBS had zeven extra treinen ingelegd en doet dat vandaag ook nog eens. Wie in zee wou zwemmen, kon dat in vier van de tien kustgemeenten: alleen in Blankenberge, Knokke-Heist, Koksijde en De Haan stonden redders. Dat deden heel wat mensen ook, tot rond pakweg 14 uur een wolkensluier over de kust trok. “Daarna is de wind gedraaid en is het plots kouder geworden. In Oostende is het in twee uur tijd van 27 naar 19 graden gegaan”, zegt Dehenauw.

Ook vandaag wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 30 graden, al kan er hier en daar een onweer uitbreken. “Dat kan lokaal vrij fors zijn”, zegt Dehenauw.

En het allerwarmste weer moet dan misschien nog wel volgen op maandag, wanneer iedereen weer aan het werk moet. “Maandag kan het 31 of 32 graden worden, in Limburg mogelijk 34”, zegt Dehenauw.