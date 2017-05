Grootste deel van vluchten zal zondag vertrekken vanuit Londen

Brussel - De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways verwacht zondag opnieuw een “zo goed als normaal” vluchtenschema op de luchthaven van Gatwick en de werking van “het grootste deel van de diensten” op Heathrow, nadat door een informaticaprobleem zaterdag alle vluchten vanuit Londen moesten worden geannuleerd. Dat meldt de openbare omroep BBC in de nacht van zaterdag op zondag.

British Airways liet zaterdag al weten dat passagiers ook zondag nog met vertragingen rekening moeten houden.

De annulering van de vluchten leidde zaterdag tot chaos op de luchthavens, aldus heel wat gestrande Vlaamse passagiers, die aanklaagden dat British Airways onvoldoende informatie verschafte. De luchtvaartmaatschappij verontschuldigde zich, en riep passagiers op om niet naar de luchthaven te komen vanwege “de extreme drukte” in de terminals.

Zo snel mogelijk geld terug

“We blijven hard werken om alle onze IT-systemen te herstellen”, aldus een woordvoerder van BA volgens BBC, die toevoegt dat hij begrijpt hoe frustrerend de situatie was voor de passagiers. “We geven de passagiers wier vluchten zijn geannuleerd zo snel mogelijk hun geld terug of boeken hun vlucht om, en hebben flexibelere omboekingsvoorwaarden ingevoerd voor de mensen die zondag of maandag moeten reizen en niet meer van of naar Heathrow of Gatwick willen vliegen.”

Directeur-generaal Alex Cruz liet zaterdag weten dat het informaticaprobleem dat de problemen veroorzaakte te maken heeft met de “stroomvoorziening” en dat er absoluut geen sprake is van een cyberaanval.