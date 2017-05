Vlaming is Youtube-sensatie met filmpje over fidget spinner: "Plots had ik 600.000 views per uur"

Vanuit het niets is Presstube plots het grootste Vlaamse kanaal op Youtube, op Tomorrowland en Dimitri Vegas & Like Mike na. Met dank aan de fidgetspinner-hype. "En plots had ik 600.000 views per uur".

Hoe maak je zelf een fidget spinner, met het gesmolten metaal van kogelhulzen? 14 miljoen mensen willen dat blijkbaar heel graag weten, want zoveel keken er naar het filmpje Fidget spinner from bullet shells dat twee weken geleden op Youtube verscheen. Als al die veertien miljoen mensen de instructies opvolgen, kunnen de Chinese producenten het wel schudden.

Op het Youtube-kanaal Presstube staan, naast dat filmpje, nog twee andere video’s waarin fidget spinners worden gegoten. Samen zijn ze 24 miljoen keer bekeken. Wie zo hoog scoort op Youtube kan behoorlijk wat verdienen aan reclame. Met een gemiddelde opbrengst van iets minder dan 1 cent per ‘view’ kom je aan de prijs van een klein huis.

De man achter Presstube is de 37-jarige Ben Jacobs, sleepbootkapitein in de Antwerpse haven en vader van twee kinderen. Een jaar geleden begon hij filmpjes op Youtube te zetten waarin hij allerlei objecten plet in een hydraulische pers. Een baseball, of een iPad, of een klassieke Nokia 3310-gsm. Niet bijster origineel, want geïnspireerd op het Hydraulic Press Channel, waar een Finse Youtuber ongeveer hetzelfde doet. Maar wel succesvol.

"Ik had een filmpje gezien van het kanaal What’s inside waar ze zo’n spinner open sneden, en dat ging meteen viraal. Dus dacht ik: als ik nu eens spinners giet. Dit had nog nooit iemand gedaan, en ja hoor. Een kwartier nadat ik het eerste filmpje online had gezet sloegen de cijfers op tilt. De uren nadien ging het tot 630.000 views per uur", aldus Jacobs.