VIDEO. Politieagenten redden hond uit oververhitte auto

Het is dit weekend ontzettend warm, maar toch laten veel baasjes hun hond in de auto zitten. En dan grijpen agenten in als ze merken dat de hond te weinig verluchting of zuurstof krijgt.

In Nederland merkten agenten gisteren een oververhitte Franse Bull op in een wagen. Nadat ze meermaals geprobeerd hadden het baasje tevergeefs te bereiken, besloten ze om een zijraam in te slaan. Daar troffen ze de volledig uitgedroogde hond aan in een bench. Ze gaven het dier water en namen het mee naar het politiekantoor, waar het baasje de hond kon komen ophalen. De persoon werd aangesproken op zijn gedrag en moest alle kosten zelf betalen, maar kon de hond weer meenemen naar huis.