Hier brengt Pippa Middleton haar wittebroodsweken door

Pippa Middleton en haar kersverse echtgenoot James Matthews vertrokken na hun huwelijksfeest op het Britse landgoed van haar ouders meteen naar exotischere oorden. Het koppel verblijft momenteel in een exclusief resort op Tetiaroa Island in Frans-Polynesië. Het private eiland dat in handen is van de erfgenamen van Marlon Brando is een geliefkoosde bestemming van tal van Hollywoodsterren.

Op Tetiaroa Island in Frans-Polynesië belooft de huwelijksreis van Pippa Middleton en James Matthews een echte voltreffer te worden. Het private eiland is in het bezit van de erfgenamen van Marlon Brando, die het eiland in de jaren zestig kocht. Zijn zoon, Miko Brando, vertelde aan de Britse krant Daily Mail dat het koppel "de meest romantische plaats ter wereld" uitgekozen hebben om hun leven als pasgetrouwd koppel te starten.

"De zonsopkomst is fantastisch, de zonsondergang is fenomenaal, de rust is ongeëvenaard," vertelt Miko Brando. "Het is gewoon surreëel. Je bent er helemaal alleen met jezelf, de vogels en de vissen. Alsof je met je partner op een onbewoond eiland vertoeft. Het is een waar paradijs. Je kan er naakt zwemmen en niemand zal je zien. Er is geen paparazzi. Het is een unieke ervaring." Hij benadrukte nog dat het koppel er ongetwijfeld de tijd van hun leven zal beleven.

Het eiland ligt vlakbij Tahiti en vormde jarenlang de favoriete vakantiehotspot van de koninklijke familie van Tahiti. Ook Obama verbleef er een maand na zijn aftreden als president. Hij zou er naar verluidt aan zijn memoires gewerkt hebben.

