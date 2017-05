Deze vrouw gooit haar leven om zodat ze voor dochter van overleden vriendin kan zorgen: “Ik zal haar liefhebben alsof ze mijn kind is”

Op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Zo stierf Wendy Fawell (50) op maandag 22 mei 2017 toen Salman Abedi een bom deed ontploffen na afloop van het concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande in Manchester. Haar beste vriendin Caroline Davies kroop door het oog van de naald, maar besluit nu om voor de rest van haar leven te doen wat Wendy zou gewild hebben.

Wendy Fawell (50) stierf aan de uitgang van de Manchester Arena tijdens de aanslag. Foto: RR

Wendy Fawell had haar 15-jarige dochter Charlotte beloofd dat ze hen zou oppikken na het concert waar het meisje al weken naar uitkeek. Samen met haar vriendinnen genoot haar tienerdochter in de Manchester Arena van een wervelend concert van Ariana Grande.

Toen de laatste noten door de muziekinstallaties schalden, stond Wendy samen met haar beste vriendin Caroline Davies te wachten om haar kinderen veilig thuis te brengen. Omdat het druk was in de hal besloot Wendy om bij een andere uitgang te gaan staan dan Caroline, zodat ze hun kinderen zeker zouden vinden. Op hetzelfde moment klonk de knal van de bom waarmee Salman Abedi het leven van 22 mensen zou eindigen. Wendy was er één van.

Zwaargewond

Caroline en Wendy’s dochter Charlotte overleefden de klap wel, maar blijven met een leegte achter in hun hart, nu ze Wendy moeten missen. Daarom besluit Caroline nu “dat ze de haat niet gaat laten winnen” door één van de mooiste dingen te doen voor haar overleden vriendin: te zorgen voor diens dochter en haar op te nemen als haar eigen kind.

“Wendy is altijd al meer een zus geweest dan een vriendin”, vertelt Caroline aan de Britse krant ‘The Mirror’. “Ik zal haar nooit kunnen vervangen, maar ik kan er nu wel voor altijd voor haar zijn. Ik zal alles voor haar doen, door te zorgen voor Caroline. Ik zal haar liefhebben alsof ze mijn kind is.”

Dankbaar

Ook de 15-jarige Charlotte probeert zich op deze manier door de gruwelijke tijd heen te slaan. “Het zal moeilijk zijn, beseffende dat mama nooit meer thuis komt. Ze was mijn beste vriendin. Ze was geweldig. Ze offerde haar leven op voor andere mensen.”

De tiener woont nu bij Caroline thuis in het Britse Otley. “Ze is altijd al zoals een tweede moeder voor mij geweest. Nu is haar familie mijn nieuwe thuis”, zegt het meisje dapper. “Ik ben zo dankbaar. Zij hebben al zo veel voor ons gedaan. En nu dit. Samen slaan we ons hier door.”