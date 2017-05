Indrukwekkende Thiam wint prestigieuze zevenkamp met historisch Belgisch record

Nafissatou Thiam heeft de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis gewonnen. De olympisch kampioene zevenkamp maakte op de tweede dag enorm veel indruk, met onder meer een record op het speerwerpen. Met een eindtotaal van 7013 punten zet ze een nieuw Belgisch record neer op de zevenkamp en doorbreekt ze de magische grens van 7000 punten. Thiam is nog maar de vierde atlete die daarin slaagt. Alleen de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (7.291 ptn in 1988) en de Zweedse Karolina Klüft (7.032 ptn in 2007) deden ooit beter.

In de afsluitende 800 meter liep ze een tijd van 2’15”24. Daarmee doet ze anderhalve minuut beter dan haar vorige persoonlijk record. Daardoor totaliseert ze een ronduit indrukwekkend eindtotaal van 7013 punten, een waanzinnige prestatie.

Thiam verbreekt zo haar eigen Belgische record op de zevenkamp. In Rio kroonde ze zich tot Olympisch kampioen met een totaal van 6810 punten. Ze doet zo maar even 203 punten beter.

Foto: Photo News

In de eindstand heeft de 22-jarige Thiam met 7.013 punten een ruime voorsprong op de Duitse Carolina Schäfer, die haar persoonlijk record op 6.836 punten bracht. Ook de Letse Laura Ikauniece-Admidina, derde, verbeterde met 6.815 punten haar PR.

Zonder ongelukken is Thiam in augustus hoe dan ook dé torenhoge favoriete voor goud op het WK in Londen. Hanne Maudens werd in Götzis vijftiende met 6.113 punten, Noor Vidts achttiende met 6.024 punten. Ook zij lukten allebei een pr.

Bij de mannen besloot Niels Pittomvils zondag na drie nulpogingen in het polsstokspringen op te geven.

Foto: BELGA

Eerder op de dag gooide Thiam haar speer 59,32 meter ver, eveneens een Belgisch record. Het vorige BR op dat nummer stond met 58,51 meter sinds 2012 op naam van Melissa Dupré. Thiams persoonlijke record was voor Götzis 53,13 meter. Ze deed zo meer dan zes meter beter.

De Naamse voerde na het speerwerpen, de voorlaatste discipline, het klassement aan met 6.124 punten. Daarmee had ze een ruime voorsprong op de Duitse Carolina Shäfer, tweede met 5.939 punten.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Zaterdag stond Thiam na de eerste vier disciplines (100 horden, hoog, kogel en 200m) op de tweede plaats, op amper 3 punten van de Britse leidster Katarina Johnson-Thompson (4.059 ptn). De Duitse Carolina Schäfer (4.053 ptn) stond derde.

In het verspringen, de eerste discipline van zondag, landde ze bij haar beste van drie pogingen 6m56 ver, twee cm onder haar pr. Het leverde haar 1.027 punten op. Thiam werd vijfde daarmee en in de stand ging ze samen met Schäfer aan de leiding. Ze totaliseerden 5.083 punten, zeven meer dan Johnson-Thompson. Thiam had toen al 65 punten voorsprong op haar Belgische record dat ze in Rio vestigde.

Foto: BELGA