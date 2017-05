Brandweer waarschuwt: “Pas op met onkruidverbanders!”

De brandweer waarschuwt voor branden die veroorzaakt worden door onkruidverbranders. Dat meldt VTM Nieuws. Heel wat Vlamingen onderschatten de stralingswarmte van zulke gasbranders .

Sinds het gebruik van pesticiden stevig aan banden is gelegd, zit het gebruik van onkruidverbranders in de lift, zo blijkt. Dat is echter niet zonder gevaar. Velen zijn het gewoon om onkruid in brede zwaaien te besproeien met pesticiden en gaan nu op krek dezelfde manier te werk. Daardoor kunnen ook de graskant, de haag, of houten constructies vuur vatten, luidt het.

Controleer goed

“Het verbod op pesticiden is een goede zaak voor het milieu, maar we zien wel dat mensen deze nieuwe manier van werken niet gewoon zijn”, zegt Jan Jorissen van de Brandweervereniging Vlaanderen aan VTM Nieuws. Het is dus van belang om op voorhand stil te staan bij de gevaren en even te controleren of dingen in de buurt mogelijk vuur kunnen vatten.