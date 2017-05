Popster Katy Perry is wel heel openhartig over haar seksleven tijdens intiem optreden

De Amerikaanse ‘I kissed a girl’-zangeres is dan niet langer samen met acteur Orlando Bloom, maar daar treurt ze amper om. Tijdens een klein concert in een Londense pub ‘The Water Rats’ op donderdag riep ze haar publiek toe: “Als je nu geen geweldig seks hebt, wacht maar tot je een dertiger bent!”

Op het Britse podium wou ze duidelijk haar hart luchten na de breuk met Bloom in maart. Niet mis te verstaan wou ze vooral één onduidelijkheid de wereld uit helpen: de seks die ze heeft is geweldig. Los van haar knappe ex-lief, dus.

“Laat ik jullie iets vertellen”, riep ze haar publiek toe. “Als je nu geen geweldige seks hebt, wanneer je dertig bent, is het geweldig.” Katy, die zelf 33 is, had nog meer opmerkingen klaar: “Ik kan niet praten voor veertigers, maar ik durf er voor wedden dat die seks ook geweldig is.”

“Het is tof, het is wat je met zijn tweetjes wil, het is intiem. Het is zo geweldig tof en mooi als je het met zijn tweeën wilt”, zei ze nog. “Ik kon vroeger zelfs niemand knuffelen, dat is zo droevig. Nu wil ik gewoon iedereen knuffelen!” En ze voegde meteen de daad bij het woord tot groot jolijt van haar fans.