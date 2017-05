Jean-Marie Dedecker: “Ik voel me stilaan radicaliseren”

“Ik ben woedend en het gaat niet meer over. Ik voel me radicaliseren.” In een opiniestuk op de website van Knack haalt Jean-Marie Dedecker, voorzitter van de politieke partij LDD, nog eens fors uit. Een week vol nieuwe terreuraanslagen deed hem in zijn scherpe pen kruipen. “Ik ben die hypocrisie zo beu. Wij pamperen de teruggekeerde strijders, terwijl ze intussen rustig aanslagen blijven plegen”, laat de politicus in een reactie weten aan Nieuwsblad.be.

In een opmerkelijk opiniestuk trekt Dedecker zondag fel van leer tegen, wat hij noemt, de hypocrisie van ons land tegenover terreurstrijders. “Er zijn afgelopen week 22 jongeren gestorven tijdens de aanslag in Manchester. Maar ik heb de indruk dat er stilaan gewenning ontstaat. Want terwijl we aan het treuren zijn om de slachtoffers, blijft ons land intussen wapens verkopen aan de extremisten die haat tegen het Westen voeden”, foetert Dedecker.

“En dat allemaal onder het mom van de economie. Terwijl de Saoedi’s net de oorzaak zijn van deze ellende”, aldus nog Dedecker.

Oorlogsmisdadigers

Bovendien stoort het hem dat we teruggekeerde Syriëstrijders maar blijven pamperen, “terwijl het eigenlijk oorlogsmisdadigers zijn. We moeten ze opnieuw het land uitsturen, en niet steunen”, vindt hij.

En dat maakt hem naar eigen zeggen steeds machtelozer. “Ik voel me stilaan radicaliseren. Mijn woede tegenover terreur en de bijhorende hypocrisie wordt steeds groter”, aldus Dedecker nog.