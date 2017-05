Alleskunner Van der Poel maakt weer indruk: tweede plaats in Wereldbeker mountainbike

Mathieu van der Poel is in bloedvorm. De Nederlandse veldrijder won donderdag nog een rit in de Baloise Belgium Tour. Die verliet hij diezelfde avond nog, om zondag aan de slag te gaan in de Wereldbeker mountainbike. En ook daar maakte Van der Poel veel indruk. Hij moest in Albstadt enkel wereld- en Olympisch kampioen Nino Schurter laten voorgaan.

Van der Poel was vanaf de start vooraan te vinden, samen met de Zwitsers Schürter en Mathias Flückiger. Vooral bergop maakte de Nederlander indruk. Van der Poel ging in de vierde ronde wel onderuit, waardoor hij moest achtervolgen. Flückiger ging vervolgens nog harder tegen de grond, plek twee lag voor het grijpen.

Schürter was een klasse te sterk, de bonus van een halve minuut was voldoende voor de regerende wereld- en Olympisch kampioen. Van der Poel reed onbedreigd naar de tweede plaats, hij had een ruime voorsprong op nummer drie Anton Cooper.

Nino Schurter (wereld- en Olympisch kampioen) wint ook in Albstad, knappe tweede plaats voor @mathieuvdpoel #WBmtb pic.twitter.com/CeRHzHb0si — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 28 mei 2017

Meanwhile after out-sprinting Philippe Gilbert earlier this week in Tour of Belgium, Mathieu van der Poel finishes second in MTB World Cup — the Inner Ring (@inrng) 28 mei 2017