Keukeleire viert in nationale trui en vertedert met zoontje: “Kippenvel”

Jens Keukeleire heeft de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. Het was de renner die het initiatief nam om met een nationale ploeg deel te nemen aan deze ronde, en met succes. Met zijn zoontje op de schoot genoot hij na. “Dit is kippenvel.”

Lees het verslag van de slotetappe in de Baloise Belgium Tour hier!

“Dit is echt de max, dit geeft kippenvel”, aldus de eindwinnaar, met zoontje Lou in zijn armen. Het was Keukeleire die het idee opperde om een nationale ploeg samen te stellen voor de Baloise Belgium Tour? “Het paste goed in mijn programma en ik amuseer mij altijd met de nationale ploeg, het leek me een goed idee.” Maar de renner van Orica-SCOTT zakte wel met vraagtekens af naar eigen land. “Ik had niet meer gekoerst sinds de Amstel en kwam terug van een hoogtestage, dus het was gissen hoe de vorm zou zijn. Maar lees verliep goed, ik voelde me super.”

Keukeleire pakte de eindzege door cruciale bonificatieseconden te pakken in de Gouden Kilometer onderweg, voor de neus van Belgisch kampioen Philippe Gilbert. “Het was eerst en vooral belangrijk om daar te geraken, er mocht dus geen vlucht meer voorop zijn. De jongens hebben waanzinnig gewerkt, er was altijd een blauw truitje mee vooraan in de koers. Het was ongelooflijk. We moesten alles samenbrengen en ik kreeg de perfecte lead-out. Die sprint was echt super.”

Foto: BELGA

De Baloise Belgium Tour staat nu op zijn palmares, een zege die deugd doet. “Dit is heel speciaal, zeker in eigen land met een nationale ploeg. Het was niet per se makkelijk, want we rijden natuurlijk allemaal bij een andere ploeg en rijden normaal tegen elkaar. Maar ze reden geweldig samen en werkten super hard.”

Zoontje Lou hield zich opvallend rustig terwijl papa zijn uitleg deed. Zelfs toen hij de microfoon aangeboden kreeg, hield de kleine jongen zich koest. Maar vertederen deed hij wel, ook op het podium.

Foto: BELGA

Debusschere: “Revanche genomen voor etappe naar Moorslede”

“We waren naar deze Baloise Belgium Tour gekomen met de intentie om er een rit te winnen”, opende ritwinnaar Debusschere. “Vandaag was het de laatste kans en die hebben we dus gegrepen. We hadden vooropgesteld zeer laat aan de voorbereiding van de massasprint te beginnen en dat is ons ook gelukt. Op 2,5 kilometer van de eindmeet groepeerden we ons en stoven dan naar voor om de koers in handen te nemen. Ik was de laatste man, werd perfect afgezet en kon het netjes afmaken.”

“Met de ploeg hebben we tijdens de tweede etappe naar Moorslede de fout gemaakt te ver te zitten tijdens de beklimming van de Kemmelberg”, vervolgde Debusschere. “We kwamen daardoor niet meer in het stuk voor, dus ben ik maar al te blij dat we die fout vandaag hebben rechtgezet. Mijn volgende koers wordt de ‘Hammer Series’ in Nederland (2-4 juni). Daarna volgt de Ronde van Zwitserland en dan de titelstrijd in eigen land. Wat mijn deelname aan de Tour de France betreft, verkeer ik nog in het ongewisse. Wellicht zal ik er dit jaar niet bij zijn. Maar het is afwachten tot na de Ronde van Zwitserland en de Dauphiné, wanneer de selectie wordt bekendgemaakt.”