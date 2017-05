Beringen -

Aan de Paalse Plas in Beringen is een peuter van drie op het nippertje ontsnapt aan de verdrinkingsdood. De moeder verloor haar kind even uit het oog. Het was een andere zwemmer die de peuter zag drijven. Het MUG-team kon de jongen nog reanimeren. Het is momenteel verboden om in de Paalse Plas te zwemmen, maar door het warme weer lappen veel zwemmers die regel aan hun laars.