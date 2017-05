Hevige brand in loods na blikseminslag

Kasterlee - In Kasterlee zijn brandweerlui zondag al de hele dag in de weer met een uitslaande brand in een voormalige stal. De brand ontstond door een blikseminslag. Voor de onmiddellijke omgeving is er sprake van mogelijk lichte asbestvervuiling.

De vroegere varkensstal werd nu gebruikt voor de opslag van brandhout. In combinatie met het droge, warme weer, gaf dat een hevige brand. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar en veroorzaakte geurhinder tot in Turnhout.

Verschillende korpsen uit de buurt kwamen ter plaatse. Er werd een groot watertransport opgezet. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Dat duurt mogelijk nog tot de avond.

“Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen door de brand”, meldt de gemeente Kasterlee. “Er is wel lichte asbestvervuiling, maar enkel in de directe omgeving van de opslagplaats. Door het bluswater komen de vezels niet in de lucht terecht. Een gespecialiseerde firma zal het asbest verwijderen nadat de brand volledig onder controle is.

Niemand raakte gewond, al werd een bewoonster van een naburige woning in shock naar het ziekenhuis overgebracht.