Deze chirurg was 48 uur lang in de weer met slachtoffers van Manchester. Nu wordt hij uitgescholden voor terrorist

De Britse dokter Naveed Yasin (37) was na de aanslag in Manchester maar liefst 48 uur in de weer met de slachtoffers van de bomexplosie. Maar in plaats van schouderklopjes en dankbetuigingen, kreeg de man het verwijt een terrorist te zijn: “Ga terug naar je land, jij bruine bastaard!”

Dokter Yasin, een orthopedisch chirurg, heeft een donkere huidskleur. Toch is hij in Groot-Brittannië geboren en woont hij met zijn vrouw en twee kinderen in Manchester.

Maar de man wordt helaas vaak afgerekend op zijn huidskleur. En dat was ook het geval na de gruwelijke aanslag in Manchester.

Na een slopende shift van 48 uur, waarbij hij spoedoperaties had uitgevoerd bij slachtoffers, was hij even naar huis gegaan om zich op te frissen. Maar toen hij terugkeerde naar het Salford Royal Hospital, kreeg hij plots verwijten naar zijn hoofd geslingerd door een man die langs hem kwam rijden.

“Jij bruine bastaard! Ga terug naar je land, terrorist! We willen jullie soort niet in ons land. Rot op!”, kreeg de man te horen.

Toegetakeld

Yasin moest twee keer slikken toen hij de woorden naar zijn hoofd geslingerd kreeg. “De man sprak duidelijk met haatdragende woorden omwille van mijn huidskleur”, vertelt hij aan The Times.

Een extra emotionele slag, nadat hij al verschrikkelijke taferelen te zien had gekregen aan de operatietafel. “De slachtoffers waren lelijk toegetakeld aan hun ledematen. Typische verwondingen na een bomaanslag: open fracturen en overal splinters van de kapotte bom. Je wil niet geloven waar deze families binnenkort door zullen moeten.”