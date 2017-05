Kleine Sam kan verjaardsgeschenk meer één keer testen: hoverboard veroorzaakt brand in woning

Beernem - Het huis van Alpha Camara in de Parkstraat in Beernem is onbewoonbaar nadat het splinternieuwe hoverboard van zijn zoontje zondagochtend plots in brand vloog. “Sam had het toestel pas gekregen voor zijn verjaardag. Hij is er het hart van in.”

De kleine Sam uit de Parkstraat in Beernem zal zijn achtste verjaardag niet snel vergeten. De ochtend na zijn verjaardagsfeestje vloog het splinternieuwe hoverboard dat hij van zijn papa als cadeau gekregen had in brand en verspreidde een enorme rookwalm in de woning. Gelukkig werd papa Alpha Camara (33) wakker en kon hij met zijn zoontje en dochtertje Nina (5) het huis ontvluchten. Alpha verwittigde de brandweer die meteen ter plaatse snelde.

Als bij wonder sloeg het vuur niet over op de woning en doofde het uiteindelijk vanzelf door zuurstofgebrek. Het hoverboard was evenwel helemaal verloren en de woonkamer raakte bedekt onder een dikke laag roet waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is. “Mijn zoontje Sam wou al heel lang zo'n hoverboard”, zegt Alpha Camara. “Via een groepsaankoop op het internet kon ik uiteindelijk een exemplaar van 290 euro op de kop tikken voor zijn verjaardag. Hij kreeg zijn geschenk zaterdag tijdens een feestje met zijn klasgenootjes in de tuin. Hij was er enorm blij mee, al durfde hij er aanvankelijk wel niet mee te rijden (lacht). Maar uiteindelijk kon hij toch een ritje doen en ook zijn vriendjes amuseerden er zich kostelijk mee.”

Omdat de batterij 's avonds plat was, legde Alpha het hoverboard aan de oplader. “Ik snap echt niet hoe dat splinternieuw toestel zomaar in brand kon vliegen”, zegt hij. “Ik zal dan ook contact opnemen met de website waarop ik het toestel kocht. Ook de verzekeringsmaatschappij zal hopelijk het nodige doen.”

Alpha en zijn kinderen raakten tijdens de brand bevangen door de rook en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Sam en Nina kregen er een zuurstofmaskertje opgezet, maar Alpha beseft goed dat het allemaal veel erger had kunnen aflopen. “Sam is er uiteraard het hart van in dat zijn nieuwe speeltje stuk is”, zegt hij. “Maar we mogen uiteraard van geluk spreken dat we er zelf zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Een gespecialiseerde firma komt het roet opruimen en normaal gezien zullen we zondag kunnen terugkeren naar huis. Intussen kunnen we bij onze familie terecht.”