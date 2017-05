Massale zoektocht naar vermiste baby nadat bevallen moeder zich zonder kind meldt in ziekenhuis: “Elk uur telt”

In de Waalse gemeente Quaregnon is de politie op zoek naar een vermiste baby die tussen zaterdagnamiddag en zondagochtend geboren is. De pasbevallen moeder bood zichzelf zondagochtend aan in het ziekenhuis van Hornu, maar zonder baby. Dat laat het parket van Bergen weten.

Een jonge vrouw uit de Waalse gemeente Quaregnon (provincie Henegouwen) kwam zich zondagochtend rond 5.30 uur aanmelden op de spoedafdeling van het ziekenhuis van Hornu. Het was duidelijk zichtbaar dat ze bevallen was. Van de pasgeboren baby was er echter geen spoor. Zo luidt het zondagavond in een mededeling van procureur des Konings Christian Henry van het parket van Bergen.

“We zijn zondagochtend ingelicht over de gebeurtenis”, aldus Henry. “Niemand weet waar de baby zich momenteel bevindt. Het gaat duidelijk om een geval van zwangerschapsontkenning. De vrouw komt ontzettend verward over en ontkent dat ze het leven heeft geschonken aan een baby. Ze beweert zelfs dat ze niet eens zwanger was”, aldus nog Henry.

Een onderzoek heeft echter intussen uitgewezen dat de vrouw wel degelijk zwanger was.

Massale zoektocht

De politie stelt momenteel alles in het werk om de baby op de sporen. Er werden zondagavond alvast huiszoekingen uitgevoerd in het huis van de jonge vrouw. “Elk extra detail in het onderzoek is welkom, want elk uur is momenteel van cruciaal belang”, aldus het parket.

Intussen verblijft de jonge vrouw in het ziekenhuis en reageert ze nog steeds heel verward.