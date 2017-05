De Belgische ploegen in deze Giro: indrukwekkend Quick Step, Lotto-Soudal is tevreden met heel wat minder

In Milaan ging de meeste aandacht - terecht - naar Tom Dumoulin, die in de afsluitende tijdrit de eindzege pakte in de 100e Giro. Maar ook het Belgische Quick Step Floors bouwde een stevig feestje, inclusief viking-klap op het podium. De mannen van Patrick Lefevere kunnen dan ook enkele indrukwekkende resultaten voorleggen: “Moet er nog zand zijn”, tweette die fier. Bij Lotto-Soudal werden naar eigen zeggen de beoogde doelen bereikt maar moesten ze met heel wat minder tevreden zijn.

Jasper Stuyven kwam het dichtst bij een Belgische zege in deze Giro maar de 25-jarige van Trek-Segafredo strandde in de zesde etappe op de tweede plaats achter de Zwitser Silvan Dillier. Geen Belgische zege dus dit jaar maar toch stelden de Belgische ploegen niet teleur.

“Moet er nog zand zijn?” bij Quick Step Floors

De roze trui ging dan wel naar Team Sunweb van Tom Dumoulin en de blauwe bergtrui was voor Team Sky met Mikel Landa, de overige twee van de vier truien gingen naar de mannen van Patrick Lefevere.

Quick-Step Floors at #Giro100:

15 days in cyclamen

14 days in white

6 days in pink

5 stage wins

One happy team

Photo: @TDWsport pic.twitter.com/K1rFROfyDz — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 28, 2017

Moet er nog zand zijn https://t.co/Pxyn4hUCPh — Patrick Lefevere (@PatLefevere) May 28, 2017

De paarse trui was voor Fernando Gaviria. De 22-jarige Colombiaan vierde zijn debuut in een Grote Ronde maar won wel meteen vier ritten, mocht één dag in het roze paraderen en fietste 15 dagen in de puntentrui.

In Milaan nam Bob Jungels als achtste in de eindstand dan weer in laatste instantie de witte trui van beste jongere weer over van Adam Yates. De 24-jarige Luxemburger won één etappe, fietste vijf dagen in het roze en droeg uiteindelijk veertien dragen ook de witte trui.

Er zaten vier Belgen bij de negen renners van Quick-Step in deze Giro en die haalden ook allemaal de finish. De amper 21-jarige Laurens De Plus stelde allerminst teleur bij zijn debuut, met uiteindelijk een onverhoopte 24e plaats als resultaat.

Worth noting that 21-year-old @LaurensDePlus finished his maiden Grand Tour in 24th place, after giving his all for the team! #Giro100 pic.twitter.com/WSttKoz2wR — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 28, 2017

Pieter Serry sleurde samen met Dries Devenyns en Iljo Keisse onvermoeibaar aan de kop van het peloton. Serry liep amper anderhalve maand geleden een sleutelbeenbreuk op...

1,5 month ago I was out with a broken collarbone. Now finished @giroditalia and we won 2 jerseys. Amazing feeling, amazing team. #WayToRide pic.twitter.com/vYsDOHK6SN — Pieter Serry (@Pieter_Serry) May 28, 2017

Quick Step: Bob Jungels, Eros Capecchi, Laurens De Plus, Dries Devenyns, Fernando Gaviria, Iljo Keisse, Davide Martinelli, Maximiliano Richeze, Pieter Serry

- Aantal etappezeges: 5

- Beste resultaat eindklassement: 8e

- Aantal dagen in het roze: 6

- Aantal truien onderweg: 35

- Aantal truien in Milaan: 2



Lotto-Soudal “bereikte vooropgestelde doelen”

Bij Lotto-Soudal moesten ze met heel wat minder tevreden zijn. Toch is ploegleider Bart Leysen naar eigen zeggen tevreden omdat de twee doelen die voor de Giro waren vooropgezet ook werden behaald. Dat waren ritzege(s) met André Greipel en een goed klassement met Maxime Monfort.

Gelukkig was er André Greipel: de 34-jarige Duitser won één etappe, mocht ook één dag in het roze rond rijden en drie dagen in het paars. Voor het klimwerk in de loodzware slotweek paste hij.

In het eindklassement was Maxime Monfort als dertiende en beste Belg meteen ook de best geplaatste bij de mannen van Marc Sergeant. De vooropgestelde top-15 werd dus ook behaald.

Foto: Photo News

Ook Lotto-Soudal selecteerde vier Belgen. Naast Monfort waren Sean De Bie, Jasper De Buyst en Bart De Clercq de overige landgenoten in de ploeg. Zij moesten vooral aan de bak als knecht voor Greipel en reden eveneens urenlang op kop in vlakke etappes of moesten het sprinttreintje van de Duitser opzetten, met wisselend succes.

“Vorig jaar slaagden we erin om nog meer ritten te winnen maar dat betekent niet dat we dit jaar teleurgesteld zijn met één overwinning”, aldus Leysen. “Om een etappe te winnen in een Grote Ronde Tour moet elk detail juist zijn. Ook Maxime Monfort heeft zeker aan de verwachtingen voldaan. Het is erg moeilijk om een top vijftien in een Grote Ronde te rijden. Daarvoor moet je drie weken in topvorm zijn en dit jaar waren er heel wat sterke klassementsmannen aanwezig, dus Maxime heeft het heel goed gedaan.”

Lotto-Soudal: André Greipel, Lars Bak, Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq, Adam Hansen, Moreno Hofland, Tomasz Marczynski en Maxime Monfort.

- Aantal etappezeges: 1

- Beste resultaat eindklassement: 13e

- Aantal dagen in het roze: 1

- Aantal truien onderweg: 4

- Aantal truien in Milaan: 0