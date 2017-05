Zweedse film ‘The Square’ wint Gouden Palm in Cannes

De Gouden Palm van het filmfestival van Cannes gaat naar de Zweedse satire “The square” van Ruben Östlund. Dat deelde de jury zondagavond mee. De film gaat over de curator van een museum die de controle over zijn leven verliest als hij zijn gsm kwijtraakt. Regisseur Ruben Östlund werpt daarbij vragen op over moraal, mannelijkheid en de beuzelarijen van de burgerlijke klasse. Het is de eerste Gouden Palm voor Zweden.

Met de grote prijs van de jury, de op een na belangrijkste onderscheiding van het festival, werd het aids-drama “120 battements par minute” van de Fransman Robin Campillo bekroond. De juryprijs ging naar de Rus Andrej Zvjagintsev voor zijn gezinsdrama “Loveless”. Voor de beste regie gaf de jury de prijs aan de Amerikaanse Sofia Coppola voor “The beguiled”.

Diane Kruger en Fatih Akin. Foto: EPA

De Duitse Diane Kruger (40) won de prijs voor beste actrice. Ze werd gelauwerd voor haar vertolking in het drama “In the fade” van Fatih Akin. De film gaat over een bomaanslag waarbij een Turk en zijn zoontje het leven laten en de echtgenote en moeder achterblijft. Kruger nam de prijs duidelijk ontroerd in ontvangst en droeg hem aan de terreurslachtoffers en hun familie op.

De onderscheiding voor het beste scenario reikte de jury aan twee films uit: de Grieken Giorgos Lanthimos en Efthimis Filippou wonnen met de psychologische thriller “The killing of a sacred deer” met Nicole Kidman en Colin Farrell, terwijl de Schotse Lynne Ramsay voor haar thriller “You were never really here” bekroond werd. De hoofdacteur van deze film, Joaquin Phoenix, werd geëerd als beste acteur.