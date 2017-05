U dacht dat het de voorbije dagen al warm was? Vandaag wordt het nog heter

Na het tropische verlengde weekend mag u vandaag op uw werk of op school gaan uitpuffen: ook vandaag wordt het bloedheet. “Het wordt tot 31 graden in Brussel. In Limburg gaat de temperatuur mogelijk tot 34 graden”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Het zal erom spannen of het de warmste 29 mei wordt sinds de metingen. In 1944 hebben we 31,3 graden gemeten in Ukkel.”

Voor de rest van de week en het pinksterweekend is het gedaan met de hitte. “Maar het wordt zeker geen slecht weer, met temperaturen vrijdag en zaterdag rond 24 graden”, zegt Dehenauw.

LEES OOK. Is het vandaag te warm om te werken? Deze tips helpen u om de werkdag door te komen

Weersverwachting komende dagen

Vandaag gaan we puffen en zweten. Onder een stralende zon klimt het kwik gezwind 30 graden en meer. Misschien tellen we plaatselijk een uitschieter tot 34 graden. Een matige zuidwester zorgt voor een beetje verkoeling. Vanaf het westen komen wat hoge sluierwolken opzetten, hier en daar kunnen stapelwolken ontstaan en tegen ’s avonds is er kans op een bui of onweer.

Vannacht trekt een storing met buien en onweer over het land. Plaatselijk krijgen we veel neerslag te slikken. Met minima rond 16 graden blijft het zeer zacht.

De grote afkoeling is voor morgen. Dinsdag halen we maxima tot 22 graden, wat een vrij normale temperatuur is voor eind mei, maar wel een pak minder dan de afgelopen dagen. De eerste uren kan er nog een bui vallen of een onweer losbreken, maar algauw wordt het droger en zonniger.

Woensdag krijgen we afwisselend zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Donderdag wordt het aangenaam mooi en halen we temperaturen rond 24 graden.