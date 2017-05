Forse prijsstijgingen en inbreuken tegen de wet: Kris Peeters roept begrafenisondernemers op het matje

De prijzen van de begrafenisondernemers zijn de afgelopen tien jaar met 35 procent gestegen. Uit een onderzoek van de Economische Inspectie blijkt ook dat twee derde van de gecontroleerde ondernemingen niet in orde is met de regel­geving. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil een verklaring van de sector, zowel over de prijsstijgingen als over de inbreuken.

Twee derde van de begrafenisondernemingen is niet in orde met de regelgeving. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Economische Inspectie vorig jaar uitvoerde bij iets meer dan 200 ondernemingen. De controles kwamen er omdat er meer en meer signalen ­kwamen over de hoge prijsstijgingen voor begrafenissen.

De voorbije tien jaar is de prijs voor een begrafenis met 34,7 procent gestegen. Dat is veel hoger dan de stijging van het algemene prijspeil, de inflatie. “Een begrafenis is voor nabestaanden op zich al een grote kost”, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Hij wil van de ­sector een verklaring voor die prijsstijging en heeft de ver­tegenwoordigers in een brief opgeroepen om zo snel mogelijk een afspraak te maken op zijn kabinet.

Eenvoudiger voor nabestaanden

Peeters wil van de begrafenisondernemers ook een verklaring voor de vastgestelde inbreuken. De meeste (57 procent van alle gecontroleerde winkels) gaan over de prijsaanduiding. Zo moeten de prijsaanduidingen zichtbaar zijn van buiten de winkel. “Ik begrijp dat een tarieflijst aan het uitstalraam niet de eerste zorg is van iemand die langsgaat bij een begrafenisondernemer”, zegt Peeters. “Maar het is wel belangrijk dat nabestaanden een duidelijk zicht krijgen op de kosten en diensten.” In een aantal gevallen stond zelfs geen te betalen saldo op de ­bestelbon. “Dat kan natuurlijk niet”, zegt Peeters. De minister voegt eraan toe dat nabestaanden op het moment waarop de begrafenis moet worden geregeld vaak niet de energie hebben om de tarieven zeer aandachtig uit te pluizen. “Daarom is het belangrijk dat die prijzen transparant zijn.”

De overige inbreuken variëren van verplichte vermeldingen die ontbreken op de bestelbon, over het niet naleven van de regels voor cashbetalingen en voor consumentenkrediet. Begrafenisondernemingen die gespreide betalingen toestaan, moeten ingeschreven zijn als krediettussenpersoon. De enkele ondernemingen bij wie dat niet het geval was, hebben ondertussen wel die betaalmogelijkheid ­geschrapt.