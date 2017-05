“Orkestmeester” Michel onder druk om knopen door te hakken: “Anders zit hij met een probleem”

N-VA en CD&V sturen erop aan om de twee resterende superministerraden aan elkaar te koppelen. Beide partijen willen dat “orkestmeester” Charles Michel (MR) zijn handen zo snel mogelijk vrij heeft om de loodzware onderhandelingen over begroting en belastinghervormingen aan te vatten. “Hij weet dat hij met een probleem zit als hij de timing niet haalt.” En de ­timing, dat is nog voor het zomerreces.

