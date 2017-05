Achtste editie 1.000 km voor Kom op tegen Kanker zamelt recordbedrag in

In totaal hebben er 817 teams deelgenomen aan de achtste editie van het fietsevenement 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Ze zamelden 4,1 miljoen euro in voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. Opnieuw een recordeditie dus, zei de organisatie tijdens het slotevenement in Mechelen.

Al enkele jaren is het Hemelvaartweekend het moment van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Op vier dagen - twee keer per dag - fietsen teams of individuen in totaal 1.000 km, telkens etappes van 125 km naar een andere Vlaamse stad en terug. Elk team betaalt minimaal 5.000 euro aan ingezameld geld om mee te kunnen doen.

Volgens de organisatie waren er dit jaar 817 deelnemende teams, die samen zorgden voor een nieuwe recordopbrengst van 4.085.000 euro. Dat is nog aanzienlijk meer dan de 702 teams van vorig jaar, toen goed voor 3,5 miljoen euro.

Het ingezamelde geld wordt volgens de organisatie besteed aan klinisch onderzoek met een directe meerwaarde voor de behandeling van kankerpatiënten en waarvoor onvoldoende interesse bestaat van de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld omdat het onderzoek commercieel niet interessant is voor de sector.

Dit jaar worden onder meer nieuwe bestralingsstrategieën gesteund, waarbij de dosissen worden geoptimaliseerd. “Voor de industrie oninteressant omdat ze er geen extra toestellen mee verkoopt”, zegt algemeen directeur Marc Michils, “maar voor ons is dit heel belangrijk onderzoek dat de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënt helpt te verbeteren.”

Tijdens alle edities samen werd al 16,7 miljoen euro ingezameld. De negende editie vindt plaats van 10 tot en met 13 mei 2018.