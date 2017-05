Twee doden bij drie ongevallen “die met elkaar verband houden”

Harelbeke / Deerlijk - Bij meerdere ongevallen in Harelbeke en Deerlijk zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen. Er zou een verband zijn tussen de drie ongevallen, meldt Radio 1. Volgens VTM Nieuws ging het om een dubbele carjacking.

Iets na middernacht botste een man met zijn BMW op de Ringlaan in Harelbeke op een geparkeerde oplegger. Een koppel is daarop met hun wagen gestopt om hulp te bieden, maar hun wagen werd daarop door de bestuurder van de BMW gecarjackt. Die andere wagen botste even daarna tegen een verlichtingspaal op het kruispunt met de Deerlijksesteenweg. De wagen kwam op zijn dak terecht. De carjacker raakte zelf lichtgewond, maar bij dat tweede ongeval kwam de man van het koppel om het leven, een vrouw raakte zwaargewond.

Twee kilometer verder, in Deerlijk, knalde een wagen daarna tegen een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder van de auto overleefde die klap niet. Het zou gaan om de bestuurder van de BMW die eerder al twee ongevallen veroorzaakte en die ook die laatste wagen zou gecarjackt hebben.

De plaats van de drie ongevallen was lange tijd afgesloten voor het verkeer. Er zijn meerdere deskundigen ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen geeft voorlopig nog geen commentaar, en wacht het werk van de deskundigen af. Volgens VTM Nieuws zou het gaan om een dubbele carjacking, maar dat werd nog niet bevestigd door het parket.