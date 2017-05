In Wachtebeke stonden de fans van onder andere Simonneke en Frank te trappelen om te genieten van de ‘Thuis’-dag. Enkele van de 4.000 aanwezige liefhebbers van de populaire Vlaamse soap wilden daar met veel plezier meewerken aan het maken van wat campagnebeelden. of dat dachten ze toch. Toen ze in de speciale ‘Thuisdag’-tent klaarzaten voor de opnames, hadden de organisatoren iets heel anders in gedachten...