Meer dan 9 miljoen volgers, maar Instagram had een donkere keerzijde voor dit model

Als je op haar foto's mag afgaan dan ziet het leven van de 20-jarige Alexis Ren uit Los Angeles er uit als een idyllisch sprookje, maar dat blijkt niet het hele verhaal te zijn. Ze heeft nu zelf toegegeven dat haar leven allesbehalve zo perfect is als ze laat uitschijnen. Meer nog, het is naar eigen zeggen Instagram die haar eetstoornis net in de hand werkte.

Alexis Ren heeft er haar beroep van gemaakt om op Instagram te pronken met haar figuur. Ze deelt haast dagelijks foto's van zichzelf in lingerie of bikini en vergaarde daarmee al meer dan 9 miljoen volgers op de app. Toch blijkt nu dat haar slanke lijn niet het resultaat is van een gezonde levensstijl, maar van een eetstoornis en dat geeft ze nu zelf toe. Het feit dat ze plots naar het virtuele sterrendom werd gekatapulteerd hielp daar ook al niet bij.

"Het was een vicieuze cirkel. Telkens als ik iets at, voelde ik me slecht. Dus wou ik niet eten en begon ik dat ook minder en minder te doen. Dan keek ik naar mijn profiel en voelde ik me schuldig omdat het perfecte leventje dat ik portretteerde niet klopte. Ik voelde me me enkel opgelucht als ik mijn voedingsschema en workouts strikt hanteerde."

Belangrijk verschil

Vandaag probeert ze stap voor stap eerlijker te zijn via sociale media en ze zocht ook zelf hulp voor haar problemen die erger werden tijdens haar relatie met haar 'instafamous' vriendje Jay Alvarrez. "Naar meisjes opkijken op Instagram om daar inspiratie uit te halen is iets moois, maar jezelf vergelijken is wat angst en zelfhaat creëert. Het is belangrijk dat jonge meisjes het verschil kennen", zegt ze.

