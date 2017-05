Bouba uit De Mol begint aan de mooiste vakantiejob ter wereld, maar ook de zwaarste

De prijs voor de beste vakantiejob van deze zomer gaat nu al naar de 20-jarige Yanni ‘Bouba’ Kalala uit Wolvertem, bekend van De Mol: hij mag van Studio Brussel 33 muziekfestivals én de concerten van Coldplay en U2 bijwonen. Als ‘festivalvolhouder’ moet hij in ruil honderd dagen lang filmpjes maken. “Ik denk dat het heel zwaar wordt, maar ik klaag niet.”

Bouba met Gilles De Coster bij zijn vroegtijdige afscheid uit ‘De Mol’. “Ik hoop dat ze snel ‘Bouba van Studio Brussel’ zeggen in plaats van ‘die van De Mol’.” Foto: vier

Nee, Bouba heeft deze droomjob niet aan De Mol te danken. Bij Studio Brussel wisten ze niet dat de student meedeed aan het spelprogramma toen hij geselecteerd werd voor Studio Dada, waarmee Studio Brussel zendtijd geeft aan tien jonge talenten. De radiozender vond Bouba zo fris en fruitig dat ze hem nog een extra uitdaging gaven: deze zomer 33 festivals en twee concerten overleven. Een gewone festivalreporter is Bouba dus niet: “Ik ga niet rondlopen met een microfoon om interviews te doen. Ik ga de festivals beleven zoals een normale festivalganger, maar ik neem wel de Instagram Stories van Studio Brussel over zodat iedereen kan zien wat ik beleef.”

Terwijl zijn eerste festival pas over een week gepland staat, begint de eerste werkdag van Bouba vandaag al. “Van mijn voorbereiding maak ik ook filmpjes. Ik ga een tent kopen, ik maak mijn rugzak. Ik ga voor de laatste keer deftig eten bij mijn mama thuis. (lacht) Ik ga ook naar de dokter, dat ga ik de komende weken geregeld doen. Ik wil weten wat al dat eten en drinken en dat slaaptekort met mijn lichaam doen.” Want Bouba mag dan een vakantiejob hebben waar veel leeftijdsgenoten een moord voor zouden plegen, het zal zwaar worden. Zwaarder dan De Mol? “Wees maar zeker. Bij De Mol moest ik vrij snel mijn koffers pakken, dat scheelt natuurlijk. (lacht) Mijn eerste muziekfestival is Extrema Outdoor Belgium op 2 juni. Daar had ik zelf al kaartjes voor gekocht, want ik ben verzot op house en techno. Ik was van plan daar heel hard te gaan, niet te slapen, aan één stuk door te feesten. Nu ik voor Studio Brussel werk, zal ik wat op de rem moeten gaan staan. Want na dat festival heb ik nog drie maanden te gaan.”

Voor Bouba, die zelf optreedt als deejay Bouba Brooks, zal er sowieso een wereld opengaan. “Naar een metalfestival als Graspop zou ik zelf nooit gaan, maar ik kijk er enorm naar uit. Ik ga zeker een schriftje meenemen waarin ik alle namen ga noteren, dan weet ik welke artiesten ik moet blijven volgen. Ik wil mijn muzikale kennis uitbreiden én contacten leggen. Mijn moeder zei het al: Probeer met zo veel mogelijk mensen te praten. Ik ga heel veel visitekaartjes uitdelen.”

“Ziel niet verkopen”

Bouba beseft dat zijn bekendheid van De Mol hem op de festivalweides zal helpen om het ijs te breken. “Toch hoop ik dat ze na halfweg de zomer zeggen: Hé, dat is die van Studio Brussel en niet Hé, dat is die van De Mol. Ik wil mijn bekendheid van De Mol niet uitmelken, dat zou me niet lekker zitten. Ik heb veel aanbiedingen gekregen om in jury’s te zetelen, presentaties te doen, actes de présence. Maar ik ga niet zomaar twee uur wat rondhangen in een dancing, ook al betaalt het goed. Ik wil mijn ziel niet verkopen.”

De lijst van Bouba:

1. Extrema Outdoor Belgium, Houthalen-Helchteren (2-4/6)

2. Pinkpop, Landgraaf, Nl. (3-5/6)

3. Graspop Metal Meeting, Dessel (16-18/6)

4. Best Kept Secret, De Beekse Bergen, Nl. (16-18/6)

5. Coldplay, Koning Boudewijnstadion, Brussel (21/6)

6. Paradise City, Steenokkerzeel (23-25/6)

7. TW Classic, Werchter (24/6)

8. Rock Werchter (29/6-2/7)

9. Couleur Café, Laken (30/6-2/7)

10. Les Ardentes, Luik (6-9/7)

11. Rock Zottegem (7-9/7)

12. Ostend Beach (8-9/7)

13. Dour (12-16/7)

14. Rock Herk, Herk-de-Stad (14-15/7)

15. Tomorrowland, Boom (20-23/7)

16. Kneistival, Knokke-Heist (17-22/7)

17. Boomtown, Gent (18-22/7)

18. Borgerwood, Borgerhout (22/7)

19. Tomorrowland, Boom (28-30/7)

20. Suikerrock, Tienen (28-30/7)

21. U2, Koning Boudewijnstadion Brussel (1/8)

22. Reggae Geel (4-5/8)

23. Lokerse Feesten (4-13/8)

24. Linkerwoofer, Linkeroever (4-5/8)

25. Cirque Magique, Ledegem (4-6/8)

26. Wecandance, Zeebrugge (12-13/8)

27. Alcatraz Metal Festival, Kortrijk (11-13/8)

28. Aftrsun Festival, Aarschot (11-13/8)

29. Pukkelpop, Hasselt (16-19/8)

30. W-Festival, Wannegem Lede (17-20/8)

31. Kamping Kitsch, Aalbeke (26/8)

32. Maanrock, Mechelen (25-27/8)

33. Jospop, Schepdaal (24-26/8)

34. Laundry Day, Antwerpen (2/9)

35. Crammerock, Stekene (1-2/9)