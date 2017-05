Code geel: felle onweersbuien en veel neerslag in aantocht

Na enkele snikhete dagen neemt de kans op felle onweersbuien vanaf maandagmiddag overal toe. Plaatselijk kan er ook hagel en veel neerslag vallen op korte tijd.

Maandagochtend zijn er eerst nog enkele buien. Daarna wordt het tijdelijk droog met hoge wolkensluiers. Geleidelijk ontwikkelen zich stapelwolken en kunnen er opnieuw buien ontstaan. Vanaf maandagmiddag tot na middernacht is er overal kans op felle onweersbuien met plaatselijk hagel of veel neerslag op korte tijd. De maxima schommelen rond 23 graden aan zee, 29 graden in het centrum en lokaal tot 32 graden in het oosten.

Foto: kmi

Goedemorgen. Eerst vrij zonnig. MaxT 30°C (binnenland) en 23°C (kust).

Later kans op buien/onweer (lokaal hevig). ZZW-wind => NW, 2/3 Bft — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 29 mei 2017

In de nacht van maandag op dinsdag schuift een zone met regen, buien en onweer geleidelijk van west naar oost over het land. De minima schommelen tussen 14 en 16 graden.

Dinsdag vallen er over het zuidoostelijk deel van het land eerst nog enkele plaatselijke buien. Elders blijft het overwegend droog met eerst veel wolken en in de loop van de namiddag breder wordende opklaringen vanaf het westen. De buien verlaten het uiterste zuidoosten in de loop van de namiddag en stilaan verschijnen er ook daar opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee, rond 21 graden in de Ardennen en 24 of 25 graden in het centrum en de Kempen.

Woensdag blijft het droog. Opklaringen en soms vrij veel wolken wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

Ook donderdag en vrijdag blijft het droog en is het meestal zonnig. De maxima liggen in het centrum rond 23 of 24 graden.