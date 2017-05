Man bekent na meer dan dertig jaar de moord op een zesjarig meisje

Een oudere man heeft maandag de verkrachting van en de moord op een zesjarig meisje in het Australische Preston bekend. Het jonge slachtoffer werd een dag na haar verdwijning op 6 november 1984 dood aangetroffen in een goot naast de weg.

Kylie Maybury en haar moeder Julie waren op 6 november 1984 op bezoek bij een buurman in Preston. Omdat de suiker op was, kreeg het zesjarige meisje de opdracht om snel naar de winkel te lopen. Maar ze kwam nooit meer terug.

De politie zette meteen een grootschalige zoekactie op touw. Een dag later werd het jonge kind dood aangetroffen in een goot. Ze was verkracht en vermoord.

Bekentenis

Decennialang bleef de zaak onopgelost. Tot nu. Gregory Keith Davies (74) bekende maandag de verkrachting van en de moord op Kylie Maybury.

Naar verluidt was de man al eens ondervraagd door de politie kort nadat het lichaam gevonden was. Vorig jaar werd hij opnieuw ondervraagd. Daarbij ontkende hij opnieuw alle betrokkenheid, maar hij liet wel vrijwillig een DNA-staal afnemen. Na zorgvuldig onderzoek kon zijn DNA gelinkt worden aan DNA dat op het lichaam van het jonge slachtoffer was gevonden.

Moeder Julie reageerde geschokt toen er plots een bekentenis kwam. Ze stortte in, maar voelt naar eigen zeggen ook een vorm van opluchting.

“Het is 33 jaar geleden en hij heeft me door een hel gesleurd”, klinkt het. “Maar zijn bekentenis heeft mijn leven een beetje gemakkelijker gemaakt. Nu kunnen we verder. De duisternis kunnen we een beetje achter ons laten.”