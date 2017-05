Dit pasgeboren baby’tje ziet eruit alsof het al tachtig jaar oud is

Rimpeltjes, een verouderd gezicht en een hoofdje dat te groot lijkt voor zijn lichaampje. Zo ziet een pasgeboren baby uit Dhaka in Bangladesh eruit. Het kind heeft door een heel zeldzame ziekte veel kenmerken van een tachtigjarige.

Het kindje lijdt aan het Hutchinson-Gilford Progeria Syndroom, ook wel gekend als “progeria”. Dat is heel zeldzaam, want slechts één kind op de twintig miljoen wordt hiermee geboren. De genetische aandoening zorgt ervoor dat kinderen extreem snel verouderen en ze eruitzien alsof ze het lichaam van een bejaarde hebben. Ze verouderen ook heel snel. Voorlopig is er nog geen remedie of behandeling voor dit syndroom gevonden.

Het verhaal van deze baby doet denken aan de Amerikaanse film ‘The Curious Case of Benjamin Button’ (2008). Daarin speelt onder ander Brad Pitt de rol van een man die “van achteren naar voren leeft”. Benjamin wordt geboren als stokoude man om te sterven als kindje, terwijl zijn geestelijke ontwikkeling net zoals iedereen in de tegenovergestelde richting verloopt.

