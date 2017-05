Motorrijder ontsnapt op nippertje aan zware val, Wegen en Verkeer voert noodherstelling uit

Zaventem - Een ding moet je hem aangeven: hij heeft zijn machine goed onder controle. Anders zou motorrijder Thomas Vandersande ongetwijfeld zwaar ten val zijn gekomen nadat zijn stuur op het einde van de E40 plots hevig begon te schudden door de slechte staat van het wegdek. “Door het warme weer was het wegdek op die plaats wat vervormd. We doen vandaag of morgen de nodige herstellingen”, zegt Wegen en Verkeer.

De motard heeft het allemaal zelf gefilmd met een camera op zijn helm en plaatste het filmpje op Facebook. “We moeten hier voor van alles betalen, maar om het wegdek te repareren is er blijkbaar geen geld”, zegt hij.

Thomas reed met zijn motor op de binnenring in de richting van het Vier Armenkruispunt. Toen hij ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe de afslag naar de E40 wilde nemen, werd hij verrast door de slechte toestand van de weg. Het stuur van zijn motor begon plots hevig te schudden. Dat hij niet ten val is gekomen, mag een klein wonder heten en heeft hij vooral te danken aan zijn stuurkunsten.

Na het voorval moest hij zich wel even aan de kant zetten om te bekomen.

Dringende herstelling

“Door de hitte zitten we op die plaats met een opstuwing van het wegdek. We voeren vandaag nog of morgen, dinsdag, een noodherstelling uit”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer.

“We roepen iedereen nog eens op wanneer ze zien dat het wegdek beschadigd is en dat de veiligheid van weggebruikers mogelijk in gevaar is, dat ze dan onmiddellijk de hulpdiensten zouden verwittigen. Wij hebben een permanentie zodat we zo snel mogelijk een aannemer kunnen aanstellen”, zegt De Coster.