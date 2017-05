Deze zomer wordt 100 kilometer snelweg vernieuwd

Slecht nieuws voor wie dagelijks tussen Leuven en Brussel pendelt. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt 6,7 kilometer snelweg tussen Bertem en Sterrebeek. De werken starten op 8 juli. In totaal worden dit jaar nog 100 kilometer snelweg aangepakt.

Vlaanderen investeert volop in het wegennet: zo wordt er nog dit jaar op 34 verschillende werven gewerkt en zullen 100 kilometer snelweg worden aangepakt. Ook de drukste wegvakken worden onder handen genomen zoals de E40 tussen Leuven en Brussel, met 65.000 voertuigverplaatsingen per dag in beide richtingen een van de belangrijkste wegen van Vlaanderen.

“Alles wordt aangepakt, van de fundering tot de toplaag. Omdat de werken zo intensief zijn, moeten chauffeurs vanaf 8 juli rekening houden met ernstige hinder. De werken duren nog tot half augustus”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

“We investeren fors in werken aan de weg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “In het verleden zijn de drukke snelwegen soms verwaarloosd, waardoor er op ons kernnet een enorme achterstand ontstond. Die fout gaan we niet meer maken. We verzorgen onze belangrijkste wegen nu grondig en beperken de hinder voor de weggebruikers zoveel als mogelijk is”.

Dynamische werfinrichting

Om de hinder op de E40 voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er tussen 8 juli en 15 augustus dynamische werfinrichting ingezet. Op weekdagen tussen 5 uur ‘s ochtends en 12u ‘s middags zijn er drie versmalde rijstroken beschikbaar in de beide rijrichtingen, op weekdagen tussen 12 uur ‘s middags en 5 uur ‘s ochtends én tijdens het weekend zullen er in de rijrichting van Leuven nog drie rijstroken vrij zijn, maar in de rijrichting van Brussel nog maar twee. Zo blijft er toch zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar tijdens de werken. Desondanks moeten weggebruikers rekening houden met aanzienlijke vertragingen tijdens de spits.

Vanaf 12 juni zijn er ook o.a. werken op Ring rond Brussel (R0) tussen de Vierarmentunnel en Wezembeek-Oppem.