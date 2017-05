Wie een BMW heeft besteld, moet mogelijk langer wachten door... gebrek aan sturen

Een tekort aan onderdelen heeft ervoor gezorgd dat de productie van een aantal modellen bij de BMW stilgevallen is. In plaats van wagens te bouwen, voeren de werknemers onderhoudswerken uit of nemen ze vakantie. De situatie kan dure gevolgen hebben voor toeleverancier Bosch.

“Onze leverancier Bosch is momenteel niet in staat om ons voldoende stuurinrichtingen te leveren voor de BMW 1-Reeks, 2-Reeks, 3-Reeks en 4-Reeks”, aldus inkoopdirecteur Markus Duesmann.

De productie is daarom fors teruggedrongen in de fabrieken van BMW in München, Leipzig en het Chinese Shenyang. In de vestiging in Rosslyn in Zuid-Afrika is begonnen met onderhoudswerken die eigenlijk gepland waren voor de herfst.

“We gaan ervan uit dat Bosch als verantwoordelijke leverancier zal instaan voor de voor ons ontstane schade”, aldus Duesmann. Door de problemen zijn duizenden voertuigen niet volgens planning gebouwd, al kan een groot deel ervan mogelijk nog ingehaald worden, aldus een woordvoerder van BMW. Hoe lang de problemen nog zullen aanhouden is niet duidelijk.

Belgische klanten

Of ook Belgische klanten langer zullen moeten wachten op een BMW die ze besteld hebben of net gaan bestellen, is niet geheel duidelijk. “Momenteel is het nog te vroeg om met zekerheid een antwoord te kunnen geven”, luidt het. “We hebben alleszins begrepen dat de Group er alles aan doet om zo snel als mogelijk een andere leverancier te vinden.”