Zorgwekkende waarden opgemeten in de lucht boven Brussel deze ochtend

Brussel - De Franstalige groene partij Ecolo heeft maandagmorgen de slechte kwaliteit van de Brusselse lucht gemeten. Op het spitsuur mat de partij op de Kroonlaan in Elsene het fijn stof in de lucht. Er werden waarden opgetekend die boven de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen.

Co-voorzitter van Ecolo Zakia Khattabi roept de regering-Michel op om een ambitieuzer klimaatbeleid te voeren:

“Luchtvervuiling maakt dat er elk jaar ongeveer 12.000 Belgen voortijdig sterven”, zegt Khattabi. Zij dringt aan op maatregelen door de verschillende overheden. Een rapport van de WHO uit 2016 zegt dat ons land jaarlijks 16 miljard euro aan gezondheidszorg uitgeeft als gevolg van de luchtvervuiling. Een van de mogelijke maatregelen om de luchtvervuiling beheersbaar te maken is volgens Ecolo het gratis maken van het openbaar vervoer tijdens vervuilingspieken. Dat gebeurt nu al in Parijs.