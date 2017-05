Deze man wist niet meer hoe hij van een dronken nacht thuis was gekomen, tot hij op zijn gsm keek...

Reece Park had er een stevig avondje stappen opzitten, toen hij dronken in zijn bed belandde in Launceston, Tasmanië. Hoe hij daar precies was geraakt, dat wist hij niet meer. Tot hij de volgende dag zijn gsm opende en deze selfie zag staan.

Op de foto ligt een dronken Reece in zijn bed, terwijl hij enthousiast zijn duim opsteekt naar de makers van de selfie: twee politieagenten. Die hadden de man opgepikt op straat en hem veilig terug naar huis gebracht. Dat was niet de gewoonte, maar deze keer zagen ze dat als de enige veilige manier om Reece achter te laten.

“Zo weet hij tenminste nog hoe hij thuis geraakte”

“Vervolgens hebben ze staan wachten tot er een vriend ter plaatse was, zodat ze hem veilig konden achterlaten”, laat sergeant Craig Fox weten op Facebook. “Hij zag er niet zo geweldig uit en onze mensen namen de vrijheid om een selfie te nemen. Zo zou hij de volgende dag tenminste nog weten hoe hij daar was geraakt.”

En dat bleek broodnodig, want Reece Park wist inderdaad van niets. Toen hij de foto per ongeluk tegenkwam in zijn fotoboek barstte hij in lachen uit. “Ik was net aan het bladeren toen ik ontdekte dat deze twee helden enkele heerlijke foto’s namen, nadat ze mij met mijn dronken kop thuisbrachten. Epische helden!” Hij vond het zo geweldig dat hij de post meteen op zijn Facebook zette.

Veiligheid belangrijker dan vieren

De politie grijpt de gelegenheid aan om de effecten van overmatig drinken aan te kaarten. “Spreek vooraf af wie er iedereen veilig naar huis brengt”, geven ze nog aan alle feestvierders mee.