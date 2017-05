Rik Torfs stopt na 14 jaar “om ethische redenen” als columnist bij De Standaard

Rik Torfs, die vanaf 1 augustus rector af is van de KU Leuven, stopt na veertien jaar als columnist van De Standaard. Dat zegt hij maandag zelf in zijn laatste column voor de krant. “De Standaard en ikzelf zijn de laatste jaren langzaam uit elkaar gegroeid”, zegt de rector. “De mensvisie die de krant vandaag uitdraagt, is onverenigbaar met de mijne.”

Volgens Torfs is er een diepere ethische oorzaak voor zijn vertrek. Concreet haalt hij het begrip transparantie aan. Volgens de rector wordt dat door de media - “De Standaard lijkt te volgen” - gelijkgesteld aan mensen aan de schandpaal nagelen.

Zaak rond dokter Van Gool

Daarnaast is er ook een directe aanleiding voor zijn vertrek: de zaak rond dokter Stefaan Van Gool, die in 2015 het UZ Leuven verliet wegens omstreden klinische studies. De Standaard bracht de zaak eind maart in de media, vlak voor de start van de campagne voor de Leuvense rectorverkiezingen, die Torfs verloor. Het resultaat en het verloop van die verkiezingen hebben volgens de rector overigens niets te maken met zijn beslissing.

“Stefaan Van Gool werd door ons ziekenhuis en onze universiteit ontslagen omdat hij bij het uitvoeren van zijn klinische studies de te volgen procedures met voeten had getreden. Het dossier werd twee jaar geleden juridisch correct afgehandeld”, zegt Torfs in zijn column. “Maar dat volstond niet volgens De Standaard, die het dossier weer oprakelde. (...) Daarvoor werden we op moralistische wijze gekapitteld.”

Reactie hoofdredacteur De Standaard

In een reactie zegt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, het jammer te vinden dat Torfs na veertien jaar met bitterheid vertrekt. Hij vindt de argumenten van Torfs vreemd. “Ik begrijp niet dat Torfs als rector de deur achter zich dichttrekt bij een krant met het argument dat de krant te veel transparantie nastreeft.”

“De zaak-Van Gool was een zwaar dossier. Ook binnen de universiteit vinden velen dat de publieke opinie er wel degelijk zaken mee heeft. Het gaat om experimenten op kinderen met kanker, om een topexpert die patiënten en hun ouders hoop geeft die hij wetenschappelijk niet kan onderbouwen, omdat hij zijn onderzoek slecht uitvoert. Hij zondigde ook tegen ethische regels. De universiteit heeft veel moeite gedaan om het achter gesloten deuren te houden, maar Van Gool bleef ook na zijn ontslag patiënten uit België naar Duitsland aantrekken waar hij nu werkt. En hij bleef politieke uitspraken erover doen in de media. Journalistiek hebben we correct ons werk gedaan”, vindt Verhoeven. “Alles wat we schreven, klopte. Wetenschap is gebaat bij open en kritisch debat. Daarop is hun autoriteit gebaseerd. Wij als maatschappij hebben daar natuurlijk een belang in.”