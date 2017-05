Van prinsessenjurken tot een bijzondere date: de mooiste momenten op de rode loper in Cannes

Het filmfestival in Cannes is achter de rug, tijd om terug te blikken op de mooiste momenten en opvallendste verschijningen op de rode loper. Van bombastische jurken tot plezier en liefde tussen de sterren: ook naast film was er in de mondaine Franse badstad weer heel wat te zien.

Aishwarya Rai Bachchan

De Indiase actrice Aishwarya Rai Bachchan creëerde een waar Assepoester-moment op de rode loper in een sprookjesachtige, bombastische blauwe jurk met geborduurde details van de Filipijnse ontwerper Michael Cinco. Dit was dé prinses van het filmfestival.

Foto: Photo News

Kristen Stewart

Ze is een van de poulins van Chanel-ontwerper Karl Lagerfeld en droeg dan ook een stoer ontwerp van de man op de rode loper. Het was ook een van de eerste keren dat de Amerikaanse actrice op een groots evenement verscheen met haar gemillimeterde coupe. En uit de foto’s blijkt, dat ze nog steeds graag door haar lokken strijkt (die er niet meer zijn).

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Nicole Kidman

Grote liefde op de rode loper tussen de Australische filmster Nicole Kidman en haar man, countryzanger Keith Urban. De twee hadden alleen maar oog voor elkaar in de spotlights en dat leverde zeer romantische kiekjes op tijdens de première van ‘The Killing Of A Sacred Deer’.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Marion Cotillard

Galajurken? De Franse ster Marion Cotillard heeft er een kast van vol; maar soms laat ze ook graag haar eigenzinnige stijl zien. Tijdens de photo call van ‘Ismael’s Ghosts’ verscheen ze in een gedeconstrueerde jeansboek met een witte hemdjurk erover. Haar gedurfde look werd zowel geprezen als bekritiseerd, maar het verdict is unaniem:de kledingkeuze van de brunette getuigt van een flinke dosis lef.

Foto: Photo News

Favoriete designers

Dat de rode loper van het filmfestival ook altijd een beetje dienst doet als een catwalk van beroemde designers, bewezen de sterren ook weer dit jaar. Jullianne Moore en Michelle Williams vertegenwoordigden het Franse modehuis Louis Vuitton met veel plezier. Model Lily Donaldson en zangeres Rihanna gingen dan weer voor maagdelijk wit van Dior.

Dustin Hoffman en Emma Thompson

Het grappigste duo op de rode loper? Ongetwijfeld filmsterren Dustin Hoffman en Emma Thompson. Zij brachten ambiance (lees: gekke bekken trekken) op de rode loper voor de screening van ‘The Meyerowitz Stories’.

Foto: Photo News

Uma Thurman

De Amerikaanse actrice Uma Thurman sprankelde letterlijk tijdens de slotceremonie van het jaarlijkse festival in een goudkleurige jurk van Atelier Versace. Toen ze een even een pirouette deed op de loper om de fotografen te plezieren, zagen alle aanwezigen hoeveel schwung er in de creatie - die recht uit de jaren 20 kan komen - zit. Nog een bijzonder weetje over haar date die avond: die was niemand minder dan haar zoon met ex Ethan Hawke: Levon Roan Thurman-Hawke.