Minister Bellot reageert met onbegrip op “onterechte uithaal” Antwerpse N-VA

Federaal Mobiliteitsminister François Bellot (MR) reageert met onbegrip op de “onterechte uithaal” van Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). Die verwijt Bellot het dossier van de buitenlandse diesels in de lage-emissiezone te saboteren.

Buitenlanders kunnen vier maanden na de invoering van de lage-emissiezone nog steeds niet worden beboet, bij gebrek aan een verdrag met de buurlanden. François Bellot heeft Vlaanderen nu een brief gestuurd waarin een aantal oplossingen worden gesuggereerd. De klok tikt, want de beelden van de buitenlandse nummerplaten worden slechts een jaar lang opgeslagen.

Sabotage?

Volgens Nabilla Ait Daoud saboteert Bellot de zaak. Hij beschikt volgens de schepen over de nodige gegevens, maar weigert ze te geven omwille van een eigen interpretatie van de bestaande bilaterale verdragen.

“De brief met de juridisch-technische redenen waarom de Vlaamse voorstellen niet zomaar uitgevoerd kunnen worden, is nog niet eens ontvangen door minister-president Bourgeois”, stelt Bellot. “De Antwerpse schepen reageert dus zonder de argumenten te kennen en zonder die argumenten bestudeerd te hebben. Dit is niet ernstig. In de brief staan duidelijk een aantal voorstellen vermeld, we geven zelfs aan wat de voor- en nadelen zijn.”

Wie wint er met een juridisch niet-bindende oplossing als daarna de retributies nietig zouden blijken?, aldus de minister. Bellot vraagt “een correct en collegiaal gedrag”. “Want van dit soort aanvallen en taalgebruik wordt niemand beter, zeker het algemeen belang niet.”