Avatar-pretpark opent de deuren: “Het is te gek!”

Pandora - The World of Avatar, opende zondag voor het publiek. De drukte was enorm en de wachttijden gigantisch, maar het oordeel van de eerste bezoekers was overwegend positief.

Door de fans werd reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe ‘Pandora - The World of Avatar’, een toevoeging aan het Animal Kingdom Park in het Walt Disney World Resort. Geen volledig op zichzelf staand pretpark dus, maar dat laten de bezoekers niet aan hun hart komen.

Mashable-journaliste Nicole Herviou ging zondag een kijkje nemen op de opening van het pretpark en sprak er iemand die er al om 5 uur ’s ochtends aankwam: “De rit is het wachten waard”, verzekerde hij de mensen die nog stonden aan te schuiven om het park binnen te mogen. “Het is te gek.”

Een beeld van het park. Foto: ISOPIX

Het park werd volgens Herviou met het grootste oog voor detail opgebouwd. “Fans van de film zullen graag horen dat je alle nieuwe locaties en wezens die je niet in de film zag, zal zien, samen met enkele dingen die je verwacht te zien.”

Verder was ook het Na’vi-drankje dat in het park geserveerd werd een grote hit. Niet alleen zou het heerlijk smaken, het is duidelijk ook heel erg instagram-waardig.

